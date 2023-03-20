2023/03/20 | 21:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحليق للنوارس وكربلاء أكثر الغانمين وسط نجومية القاسم بالممتاز الناصرية- باسم الركابي اكثر المستفيدين في الاسبوع الاخير من الدوري الممتاز بكرة القدم الذي،شهد عدد قليل من تغيرات مراكز جدول الترتيب كان الزوراء وذلك بالثائر لخسارة المرحلة الأولى وكان على الموعد بالفوز على المتصدر الشرطة وانتزاع النقاط الثلاث والتقدم رابعا والوقوف فوق الطلاب بفارق نقطة وعلى […]

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