2023/03/20 | 21:30 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mLS5J5ZZLJk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالدموع والبكاء متقاعد يشكي حاله لرئيس الوزراء #السومرية #بغداد #ناس_وناس #shorts) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالدموع والبكاء متقاعد يشكي حاله لرئيس الوزراء #السومرية #بغداد #ناس_وناس #shorts) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).