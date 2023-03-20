في أول رسالة

2023/03/20 | 21:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة لوزير الدفاع سيرجي شويغو، في رسالة نُشرت اليوم الاثنين، إن الجيش الأوكراني يخطط لهجوم وشيك، يهدف إلى فصل قوات فاغنر عن الحشد الرئيسي للقوات الروسية في شرق أوكرانيا.

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