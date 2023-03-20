2023/03/20 | 21:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أبدى تشيلسي موافقته على رحيل حارسه السنغالي إدوارد ميندي، في الصيف المقبل.وفقد ميندي مكانه في تشكيل تشيلسي الأساسي، لصالح الإسباني كيبا أريزابالاجا، منذ تولي الإنجليزي جراهام بوتر الإدارة الفنية للفريق.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تشيلسي يحدد موعد مغادرة حارسه السينغالي “ميندي” المركز الخبري الوطني.

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