2023/03/20 | 21:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تسجيل هزة أرضية بقوة 3.1 في نينوى المركز الخبري الوطني.

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