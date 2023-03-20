هزة أرضية تضرب نينوى

2023/03/20 | 21:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة النقل، اليوم الاثنين، تسجيل هزة ارضية بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر شرق قضاء سنجار في محافظة نينوى.

وبينت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مراصدنا الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت في تمام الساعة 07:37:00 مساء هذا اليوم بالتوقيت المحلي وهزة ارضية تبعد (38) كم جنوب شرق سنجار من محافظة نينوى".

واضافت انه "لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين ولم تردنا اي خسائر تذكر.



وسنوافيكم في حال حدوث اية مستجدات اخرى".

ودعت الهيأة "المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".

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