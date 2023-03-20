موجة أمطار

2023/03/20 | 21:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تسيطر سحب الرعد البرق على سماء جنوب وشمال العراق خلال الساعات الجارية ايذانًا ببدء تكونات رعدية ممطرة الليلة وصباح غد الثلاثاء.

وقال المتنبئ الجوية صادق عطية في إيضاح ورد لـ"بغداد اليوم"، إن "حالة عدم الاستقرار مستمرة بتاثيراتها في مناطق من مدن البلاد"، مبينًا أن "صور الاقمار الاصطناعية توضح تواجد سحب البرق والرعد في جنوب وشمال البلاد حاليا وتستمر التكونات الرعدية الممطرة هذه الليلة وصباح يوم غد الثلاثاء".

وبين أنه "من المتوقع ان تستمر بشكل متقطع في اماكن متفرقة ايضا نهار يوم الثلاثاء في مدن شرق البلاد وبعض مناطق الوسط"، مستدركا: "لكن فرص مناطق بغداد وواسط وميسان وديالى والسليمانية واربيل وكركوك ودهوك وشمال نينوى ومناطق من الانبار، هي الاعلى نهارا".

واوضح أنه "يستمر التذبذب بدرجات الحرارة مابين ارتفاع وانخفاض خلال الايام القادمة، كذلك تستمر فرص تكونات السحب الممطرة وتاثير الحالات الجوية خلال الثلث الاخير من الشهر الخالي، واقوى الحالات، سنشهدها خلال بداية الاسبوع المقبل".

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