مانحون دوليون يتعهدون بـ 7 مليارات يورو لدعم تركيا وسوريا

2023/03/20 | 21:34 - المصدر: بغداد اليوم

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تعهد مانحون دوليون خلال مؤتمر دولي في بروكسل لحشد الدعم لتركيا وسوريا، بتقديم 7 مليارات يورو استجابة لزلزال تركيا وسوريا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ان الدعم المالي لتركيا وسوريا، لمساعدتهما في معالجة الخسائر الناتجة عن الزلزال المدمر الذي ضربهما في 6 فبراير/شباط الماضي.

وقالت فون دير لاين إن هذا الزلزال أكبر كارثة طبيعية تتعرض لها المنطقة منذ سنوات، مضيفة في المؤتمر أن "الملايين مشردون حاليا ويعيشون في خيام مع استمرار الشتاء".

وأودى الزلزال بحياة أكثر من 50 ألف شخص في تركيا وفقا لآخر تقرير رسمي، و6 آلاف في سوريا.

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