2023/03/20 | 22:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إحتفالات تعم الإقليم ومئات السائحين يشاركون الأكراد برفع مشعل نوروز البارزاني يدعو الطالباني إلى إنهاء المقاطعة والعودة لتهيئة مناخ إيجابي اربيل – فريد حسن دعا رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور البارزاني ، نائبه قوباد الطالباني والفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكردستاني الى انهاء مقاطعة جلسات مجلس وزراء الاقليم والعودة للعمل سويا من اجل تهيئة مناخ ايجابي […]

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