2023/03/20 | 22:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني يزور أنقرة للقاء أردوغان وبحث ملفيّ المياه وأمن الحدود المجلس العراقي السعودي يلتئم في بغداد لتفعيل مذكرات التفاهم بغداد – قصي منذر استأنف المجلس التنسيقي العراقي السعودي، مباحثاته في بغداد بشأن تفعيل مذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المجلس عقد اجتماعه برئاسة وزير التخطيط محمد تميم عن الجانب العراقي […]

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