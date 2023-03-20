محافظة بغداد تعلن الدفعة الأولى من أسماء الفائزين بتعيينات الأمن الغذائي

2023/03/20 | 22:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت محافظة بغداد، اليوم الاثنين، عن الدفعة الأولى من أسماء الفائزين بالتعيين بصفة عقد ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

وقال الإعلام والاتصال الحكومي في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "تم إعلان الأسماء الفائزة بالتعيين بصفة عقد ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، للقناة العامة ولاختصاصات البكالوريوس، هندسة معماري، هندسة ميكانيك، هندسة مواد، هندسة طرق وجسور، هندسة كيمياوي، هندسة موارد مائية، هندسة كهرباء، إحصاء، إدارة أعمال، سياحة وفندقة، لغات إنكليزي".

ودعت محافظة بغداد، بحسب البيان، "جميع الأسماء المُعلنة إلى مراجعة ديوانها الكائن في منطقة الصالحية، بدءاً من يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 / 3 / 2023، ولغاية يوم الخميس من الأسبوع المقبل الموافق 30 / 3 / 2023، لغرض إكمال اجراءات التعاقد، مستصحبين معهم تأييداً أو وثيقة تخرج حديثة معنونة إلى محافظة بغداد مرفق معها رمز (qr code) الخاص بنظام صحة صدور الوثائق المؤمنة، كذلك المستمسكات الثبوتية للزوج والزوجة والأطفال، وصوراً حديثة عدد (6) ".

أدناه قائمة باسماء الفائزين:

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