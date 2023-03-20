مع حلول رمضان.. حملة رقابية واسعة لأسواق العراق وضبط متلاعبين

2023/03/20 | 22:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التجارة، الأثنين، ان الملاكات الرقابية في دائرة الرقابة التجارية والمالية، نفذت حملة رقابية واسعة شملت العديد من الأسواق المحلية ومحال الجملة والمفرد في بغداد والمحافظات كافة، لمتابعة أسعار المواد الغذائية تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

ونقل بيان للوزارة تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، عن مدير عام الدائرة رياض مهدي الموسوي قوله، ان "الفرق الرقابية وبالتنسيق مع مديرية الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية نفذت زيارات ميدانية إلى الأسواق والمحال التجارية لتدقيق أسعار السوق المحلية ومتابعة صلاحية المواد الغذائية".

وأكد، ان "خطة الجولات الرقابية تلك أشرت ان الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في الرقابة والتدقيق واستمرارية تأمين تجهيز وجبات السلة الغذائية والطحين في أوقاتها مع بيع المواد الغذائية بأسعار تنافسية مدعومة وآخرها افتتاح المراكز التسويقية لبيع المواد جميعها كان لها الأثر الفاعل في استقرار أسعار المواد الغذائية، وذلك بحسب نتائج الاستطلاعات التي اجرتها الفرق الرقابية على المواطنين".

وكشف الموسوي "بأن الأجهزة الرقابية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط العديد من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية تباع في الأسواق المحلية، واتخذت خلالها الاجراءات القانونية بحق المتلاعبين بقوت المواطنين".

وأوضح، ان "الأجهزة الرقابية تعمل على متابعة السوق المحلية بشكل مستمر وبجميع الأوقات لتحديد المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية والتدقيق في صلاحية المواد الغذائية الموجودة في السوق ومدى صلاحيتها للاستهلاك البشري، فضلاً عن التدقيق في المواد الممنوع استيرادها بموجب قرارات من مجلس الوزراء التي تأتي للحفاظ على المنتج الوطني".

وأشار، إلى "أهمية تفعيل دور المواطنين من خلال الرقابة الشعبية للأسواق التي تسهم في تعزيز ثقة المواطن بالإجراءات المتخذة من قبل الوزارة بمحاربة الفساد في كافة أشكاله ومسمياته، عبر التعاون مع اجهزة الوزارة الرقابية والاجهزة الامنية بالابلاغ عن كافة حالات التلاعب بأسعار المواد الغذائية والغش الصناعي".

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