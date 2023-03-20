الكوت: عامل بلدية يقتحم بسطيات السوق المسقف بكابسة نفايات ويدهس سيدة

2023/03/20 | 22:24 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – 964 أصيب 3 أشخاص، ليل الاثنين، بحادث دهس وسط سوق مدينة الكوت بعد أن فقد عامل بلدية السيطرة على كابسة نفايات ليصطدم بعدد من محلات السوق القديم ويصيب عدد من المارة.شهود عيان لشبكة 964: السائق هو أحد عمال البلدية، حيث حرك السيارة لتقديمها قليلاً لكنه فقد السيطرة كونه لا يجيد السياقة.اصطدمت […]

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