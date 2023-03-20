الأميرة ريم علي تستذكر تغطيتها لغزو العراق خلال عملها كمراسلة لـCNN

2023/03/20 | 22:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت الأميرة ريم علي واحدة من المراسلين الدوليين القلائل الذين كانوا في بغداد في اللحظة التي بدأ فيها القصف والغزو الأمريكي للعراق قبل 20 عامًا، حيث كانت تعمل مراسلة لشبكة CNN حينها.وفي هذا اللقاء مع شبكة CNN، تتحدث الأميرة ريم علي عن الأحداث التي سبقت الغزو واللحظات الأولى للحرب وتأثيرها على العراقيين من واقع ما شاهدته آنذاك.

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