بلومبرغ: مستثمرون خليجيون من بين أكبر الخاسرين في أزمة كريدت سويس

2023/03/20 | 22:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت مجموعة من المستثمرين الخليجيين، بضمنهم بنك وجهاز استثمار سيادي، ضمن أكبر الخاسرين بسبب الاضطرابات التي ضربت مجموعة كريدي سويس البنكية، والتي بلغت ذروتها، وفقا لبلومبرغ، بموافقة مجموعة UBS على الاستحواذ على البنك المتعثر بمبلغ أقل من قيمته المقدرة.

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