2023/03/20 | 22:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 مارس، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت صحيفة نيويورك بوست، عن خطوبة الملياردير روبرت مردوخ (92 عاماً)،...

ظهرت المقالة خطوبة قطب الإعلام روبرت مردوخ البالغ 92 عاماً للمرة الخامسة أولاً على المسلة.

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