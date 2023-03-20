العبادي مهنئا باعياد نوروز: أجدد الدعوة لاعتماد الحلول العادلة لجميع ما يعترض وحدة مجتمعنا

2023/03/20 | 22:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العبادي: ‏بمناسبة حلول أعياد نوروز، أتقدم بالتهنئة لشعبنا الكردي وعموم شعبنا العراقي، سائلاً المولى دوام الإستقرار والرخاء.أجدد الدعوة لترسيخ الحوار والتضامن واعتماد الحلول العادلة لجميع ما يعترض وحدة وتقدم مجتمعنا ودولتنا.المصلحة واحدة والمصير مشترك لجميع أبناء الشعب.كل عام وشعبنا بخير.

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