استجواب محافظ بغداد على طاولة البرلمان بسبب شرق القناة

2023/03/20 | 22:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف عضو مجلس النواب كامل العكيلي، اليوم الاثنين، عن بدء حملة لجمع التواقيع من اجل الشروع باستجواب محافظ بغداد، مشيرا إلى إعداد الموقعين في تزايد مستمر.

وقال العكيلي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن” أكثر 30 نائبا وقعوا على طلب استجواب محافظ بغداد داخل مجلس النواب “.

وأضاف أن “هناك اسئلة نيابية وجهت لمحافظ بغداد بشأن التلكؤ وعدم وجود مشاريع في قضاء الزوراء فضلا عن تأخر إعلان التصميم الأساسي”.

وأشار إلى أن “حسب السياقات القانونية وجهنا اسئلة برلمانية والبدء بجمع تواقيع أعضاء مجلس النواب تمهيدا لاستجواب محافظ بغداد”.

وكان قد أعلن في وقت سابق عن تشكيل ائتلاف شرق القناة الخدمي من النواب الذين يمثلون مناطق شرق القناة بهدف انصاف هذه المناطق المحرومة “.

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