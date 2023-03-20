هل أخطأ البرلمان بتوقيتات تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات؟

2023/03/20 | 22:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف عضو مجلس النواب، ثائر الجبوري، اليوم الاثنين، توقيتات تقديم قانون تعديل مجالس الانتخابات بـ”المهمة”، وفيما أكد ضرورة اتمام القانون في الوقت الحالي، بين أن البرلمان سيمضي بالتصويت على سانت ليغو السبت المقبل.

وقال الجبوري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن ” توقيتات تقديم قانون تعديل مجالس الانتخابات تعد ملحة ومهمة؛ لاننا على ابواب انتخابات مجالس المحافظات، بالاضافة الى أنه سيكون اساساً لانتخابات مجلس النواب في المرحلة المقبلة”.

وأضاف، أن “القانون وعلى الرغم من وجود معارضة من قبل النواب المستقلين، الا انه مضى بالاغلبية وتمت القراءة الا ان الوقت ادركنا”، مبيناً انه “تم تأجيل الجلسة الى السبت لإتمام القراءة الاخيرة نتيجة ما تعرضه اعضاء البرلمان من ارق وتعب”.

واوضح عضو مجلس النواب: “من الضروري أن يقرر هذا القانون في هذه المرحلة داخل قبة البرلمان”، لافتاً الى أن “سانت ليغو سيتم التصويت عليه خلال جلسة السبت المقبل”.

وكان مجلس النواب قد صوت، فجر اليوم الاثنين، على عدة مواد في تعديل قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات، مبيناً أن موعد موعد انتخابات مجالس المحافظات سيكون في 6-11-2023.

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