2023/03/20 | 22:59 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتسع لـ(30) الف متفرج.. التخطيط تعلن عن قرب استئناف العمل في مشروع ملعب السنبلة الدولي بالديوانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/20 | 22:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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