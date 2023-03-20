2023/03/20 | 23:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تلقى رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، رسالة تهنئة من وزير خارجية تركيا مولود جاووش أوغلو.وذكر بيان لرئاسة الإقليم تلقاه / المركز الخبري الوطني/ أن” جاووش أوغلو قدم من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تركيا تهنئ كردستان بمناسبة أعياد نوروز المركز الخبري الوطني.

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