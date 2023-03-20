2023/03/20 | 23:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الاثنين، باستثناء صاحب المحتوى الشهير علي حسن بهير الملقب بعبد الله سكيبة من اجراءات الشمول بالاعانة الاجتماعية.وقالت الوزارة في بيان تلقاه / […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاسدي يوجه باستثناء ” عبود سكيبة” من إجراءات الشمول بالإعانة الأجتماعية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاسدي يوجه باستثناء ” عبود سكيبة” من إجراءات الشمول بالإعانة الأجتماعية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاسدي يوجه باستثناء ” عبود سكيبة” من إجراءات الشمول بالإعانة الأجتماعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).