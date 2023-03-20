مستشار لوزير الدفاع يقدم إعفاءً من منصبه

2023/03/20 | 23:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن مستشار الدفاع لشؤون مجلس النواب، تقديم اعفاءه من منصبه كمستشار الى وزير الدفاع.

وقال صلاح حسن السعيدي في رسالته حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها :"قدمت في 12 آذار 2023، بطلب لوزير الدفاع باعفائي من منصبي كمستشار مساعد لوزير الدفاع لشؤون مجلس النواب لأسباب خاصة، بعد مضي أكثر من ست سنوات في مكتب الوزير كمستشار لوزير الدفاع".

وأضاف "قدمنا ما علينا من واجبات مناطة طيلة السنين لجرحى وشهداء وزارة الدفاع وكنا خير عون للمظلومين، وكان لنا اختبار صعب في مركز القرار وبعد هذه المدة سنخرج بأيدي بيضاء ناصعة بعيداً عن الفساد الذي استشرى بكثير من مفاصل الدولة العراقية".

وقدم السعيدي في رسالته "شكره لجميع العاملين معه طيلة هذه السنين، وكذلك الشكر الجزيل لجميع الوزراء الذين عمل معهم".

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