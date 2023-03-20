2023/03/20 | 23:15 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عاجل | تعطيل الدوام بمناسبة نوروز والرئيس بارزاني يهنئ الأمة الكردية | الحصاد الاخباري 2023/3/20) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: hyIhV-uBuT0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عاجل | تعطيل الدوام بمناسبة نوروز والرئيس بارزاني يهنئ الأمة الكردية | الحصاد الاخباري 2023/3/20) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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