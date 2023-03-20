محافظ كربلاء يدافع عن مجالس المحافظات وينفي تدخل اي حزب باختيار مدراء الدوائر بالمحافظة

2023/03/20 | 23:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دافع محافظ كربلاء عن مجالس المحافظات

مبينا ان الكتل السياسية والاحزاب

بالمحافظة متعاونه معه ولم تفرض اي مدير

دائرة عليه خلال تسمنه منصب المحافظ منذ

عام 2019

وقال المهندس نصيف الخطابي خلال برنامج

تلفز

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