الإطار: 60% من إصابات السرطان في العراق سبب أسلحة واشنطن

2023/03/20 | 23:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم القيادي في الإطار التنسيقي جبار عودة، الاثنين، الولايات المتحدة الامريكية بالوقوف وراء تصاعد معدلات اصابات السرطان بنسبة 60% في العراق.

وقال عودة في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” استخدام الولايات المتحدة الامريكية لأسلحة محرمة دوليا في العراق لايختلف عليه اثنان وهناك الالاف الدلائل والبراهين وما تشهده بعض المحافظات من ولادات مشوهه هي دليل مباشر على افعال وجرائم كبيرة بحق الانسانية”.

واضاف،ان” تاثير الاسلحة المحرمة لم يتوقف على التشوهات بل امتد الى تنامي موجة الاصابة بالأمراض السرطانية والتي بلغت معدلاتها اكثر من 60% وبعض المحافظات نسب مرعبة خاصة الجنوبية”.

واشار الى ان” واشنطن تقف وراء مأساة الاف الاسر العراقية التي تفقد سنويا مئات الارواح بسبب اسلحة امريكا المحرمة”.

وتعاني محافظات عدة من تسجيل مئات الاصابات بالأمراض السرطانية سنويا وخاصة الجنوبية بسبب استخدام امريكا اسلحة محرمة دوليا”.

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