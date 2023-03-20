استمرار ارتفاع صرف الدولار.. ما علاقة التجار “الصغار”؟

2023/03/20 | 23:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بين الخبير الاقتصادي نبيل جبار، يوم الاثنين، السبب الاساس وراء ارتفاع اسعار الدولار في الاسواق العراقية مجدداً، رغم الإجراءات الحكومية، فيما أكد أن المشكلة ترتبط بالتجار “الصغار”.

وقال جبار في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية لا تزال بارتفاع مستمر رغم ارتفاع مؤشرات مبيعات البنك المركزي العراقي اليومية من الدولار، الخاصة بالحوالات والاعتمادات التي تبدو جيدة ومتنامية بشكل مبشر”.

وأضاف ان “المبيعات ارتفعت من معدل 30 مليون دولار لليوم الواحد الى 100 مليون دولار يوميا وهو أمر يدعو للتفاؤل، الا ان المشكلة ما زالت ترتبط بالتجار الصغار”.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن “التجار الصغار ما زالوا يجرون حوالاتهم بعيدا عن النظام المصرفي وبعيدا عن (المنصة) من خلال شرائهم الدولار وتحويله عبر مكاتب خاصة تجري نقل الحوالات بطريقة غير قانونية”.

وبين جبار، أن “اجراءات التجار تسببت في زيادة الطلب على الدولار محلياً وساهم بارتفاعه، في ظل محدودية العرض الذي تمارسه الحكومة والبنك المركزي لإيقاف ظاهرة الدولرة في السوق المحلية”.

وتستمر اسعار صرف الدولار، بالارتفاع في الاسواق المحلية، على الرغم من اتفاق الحكومة العراقية مع وزارة الخزانة الامريكية بتأجيل العمل بـ “المنصة الالكترونية” الى أكثر من تسعة أشهر واتباعها اجراءات عديدة للحد من الارتفاع المستمر.

وشهدت اسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين، ارتفاعاً جديداً، حيث سجلت بورصة بغداد 156 الف دينار مقابل الـ 100 دولار.

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