أمهات لبنان في عيدهن



أمهات لبنان في عيدهن
2023/03/20 | 23:35 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- في حلقة خاصة من برنامج "المشهد اللبناني" نستضيف فيها 4 أمهات، وحكاياتهن التي تعكس حكايات العديد من النساء في لبنان.

سنتحدث إليهن بعيد الأم...عن قوّة الأمومة التي تتخطى كل المصاعب والتحديات مهما كانت الظروف قاهرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمهات لبنان في عيدهن ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمهات لبنان في عيدهن ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).



واصل القراءة على الحرة