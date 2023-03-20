2023/03/20 | 23:35 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- في حلقة خاصة من برنامج "المشهد اللبناني" نستضيف فيها 4 أمهات، وحكاياتهن التي تعكس حكايات العديد من النساء في لبنان.
سنتحدث إليهن بعيد الأم...عن قوّة الأمومة التي تتخطى كل المصاعب والتحديات مهما كانت الظروف قاهرة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمهات لبنان في عيدهن ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سنتحدث إليهن بعيد الأم...عن قوّة الأمومة التي تتخطى كل المصاعب والتحديات مهما كانت الظروف قاهرة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمهات لبنان في عيدهن ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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