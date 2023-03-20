أمهات لبنان في عيدهن

2023/03/20 | 23:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حلقة خاصة من برنامج "المشهد اللبناني" نستضيف فيها 4 أمهات، وحكاياتهن التي تعكس حكايات العديد من النساء في لبنان.سنتحدث إليهن بعيد الأم...عن قوّة الأمومة التي تتخطى كل المصاعب والتحديات مهما كانت الظروف قاهرة.

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