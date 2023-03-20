سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تدشن حافلة متنقلة بين المدن العراقية لعرض أجهزتها الجديدة من سلسلة هواتف Galaxy Z وGalaxy S وGalaxy A

2023/03/20 | 23:39 - المصدر: بوابة العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي عن إطلاقها لحافلة متنقلة بين المدن العراقية لعرض أجهزتها الجديدة من سلسلة هواتف Galaxy Z القابلة للطي و Galaxy S وGalaxy A ، حيث تشمل هذه الجولة حافلة متنقلة بين مدن العراق الرئيسية، وذلك بهدف تعزيز التفاعل مع عملاء سامسونج في العراق ومنحهم الفرصة للتعرف أكثر عن قرب على منتجاتها […]

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