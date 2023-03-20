العمليات المشتركة تصدر حزمة توصيات أمنية بشأن رمضان

2023/03/20 | 23:40 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – 964 استعرض نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي، الاثنين، مع قيادات العمليات والفرق وقيادات شرطة المحافظات وقادة محاور الحشد الشعبي، الخطة الأمنية الخاصة بشهر رمضان.وذكرت العمليات في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه: عقد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي اجتماعا ضم قيادات العمليات والفرق وقيادات شرطة المحافظات […]

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