2023/03/20 | 23:55 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناولت حلقة (2023/3/20) من برنامج "للقصة بقية" أوضاع العراق بعد 20 عاما من الغزو الأميركي، والتغيرات التي لحقت ببنية الدولة العراقية، والتأثيرات الداخلية والإقليمية المستمرة نتيجة هذا الغزو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للقصة بقية.. 20 عاما على غزو العراق) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للقصة بقية.. 20 عاما على غزو العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).