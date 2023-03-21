العمليات المشتركة تصدر توجيهات تخص شهر رمضان

2023/03/21 | 00:03 - المصدر: السومرية نيوز

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اصدرت قيادة العمليات المشتركة، الاثنين، توجيهات تخص شهر رمضان منها الزام أصحاب المولات والمحال والشركات والأسواق بنصب كاميرات مراقبة مستمرة.

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