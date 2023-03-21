السوداني ينعى رحيل روائي عراقي

2023/03/21 | 00:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رحيل الروائي العراقي الكبير، عبد الرحمن مجيد الربيعي، الذي توفي صباح اليوم، بعد صراع مع المرض.

وقال السوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان برحيل الربيعي "يكون الأدب العربي قد فقد أحد رموزه الإبداعية في القصة والرواية والشعر والنقد".

وقدم رئيس الوزراء "خالص العزاء لعائلة الفقيد وللوسط الثقافي العراقي والعربي".

وينتمي القاص والروائي العراقي عبد الرحمن مجيد الربيعي (1939 – 2023)، الذي رحل الإثنين في بغداد، إلى جيل الستينيات من كتّاب السرد في العراق، الذين عُرفوا باتجاهاتهم المتعدّدة في التجديد، خاصّة على مستوى القصة القصيرة.

ووُلد الراحل في الناصرية، حيث التحق بـ"مدرسة الملك فيصل" في المدينة، ثم المدرسة المتوسّطة فيها، لينتقل بعد ذلك إلى العاصمة العراقية ويتخرّج من "أكاديمية الفنون الجميلة"، ويبدأ في تلك الفترة بنشر نصوصه الأولى في الصحف العراقية والعربية.

وأصدر الربيعي أوّل مجموعة قصصية بعنوان "السيف والسفينة" عام 1966، والتي كتبها تحت تأثير الفن التشكيلي وتقنياته، كما أشار في شهادة قدّمها حول تجربته، إذا يقول: "يمكن إرجاع كل قصّةٍ إلى انبهاري أو اهتمامي بهذا الفنان أو تلك التقنية"، مشبّهاً نصوصها بمجموعة من البذور المختلفة التي غرسها في حقل واحد ليرى إذا كان من الممكن أن يشتغل عليها وتحمل إمكانات التطوير.

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