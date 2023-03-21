العمليات المشتركة تشدد على الحيطة والحذر خلال شهر رمضان وتصدر أمراً ملزماً للمولات

2023/03/21 | 00:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

شددت قيادة العمليات المشتركة، الأثنين، على ضرورة "اليقظة والحذر" خلال شهر رمضان المبارك.

وعقدت العمليات المشتركة، مساء اليوم، اجتماعاً لعرض خطط ووصايا الخاصة بشهر رمضان وشددت خلاله، على "ضرورة اليقظة والحذر في الفترات الحرجة برمضان وعدم اتاحة الفرصة لداعش استثمارها باستهداف أبناء الشعب".

ونوهت الى العمليات المشتركة الى، ان "عصابات داعش تبحث عن أية عملية إرهابية بهدف إثبات الوجود خصوصاً بعد الهزائم الكبيرة على يد قواتنا المسلّحة".

وألزمت "أصحاب المولات والمحال التجارية والشركات والأسواق الشعبية بنصب كاميرات مراقبة مستمرة".

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