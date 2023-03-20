بوريل يحث إسرائيل على التنصل من تصريحات سموتريتش بشأن الفلسطينيين

2023/03/21 | 00:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الاثنين، الحكومة الإسرائيلية إلى التنصل من تصريحات وزير مفادها أنه لا يوجد تاريخ أو ثقافة فلسطينية ولا شيء اسمه الشعب الفلسطيني.

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