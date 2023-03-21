شاهد بالفيديو.. مدير مركز الرافدين الدولي : السعودية طلبت من العراق نزع سلاح عصـ ، ـابات الاطار

2023/03/21 | 00:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cpzMUV4po7g

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