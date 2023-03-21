لأول مرة منذ أشهر.. إيرادات بحيرة حمرين تقفز الى 70م3/ ثانية

2023/03/21 | 00:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت مديرية الموارد المائية في ديالى، الاثنين، أن ايرادات بحيرة حمرين شمال شرق المحافظة قفزت الى 70م3/ ثانية.

وقال مدير الدائرة مهند المعموري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “غزارة الامطار الاخيرة دفعت الى زيادة ايرادات المائية المتدفقة صوب بحيرة حمرين شمال شرق ديالى الى 70م3/ ثانية لاول مرة منذ اشهر “.

واضاف، ان “خزين بحيرة حمرين لايزال اقل من 400 مليون م3 وهو لايلبي الطموح لكننا نامل في امطار ما تبقى من اذار ونيسان في زيادة خزين البحيرة التي تشكل بمثابة شريان الحياة في ديالى ككل لانها تغذي اهم الانهر الرئيسية”.

واشار الى ان “ذوبان الثلوج في اقليم كردستان سيعزز من رصيد بحيرة حمرين عن طريق نهر ديالى القادم من بحيرة دربندخان”.

وتعد بحيرة حمرين بمثابة الخزين الاستراتيجي للمياه في ديالى وهي تستوعب اكثر من ملياري و400 مليون م3 من المياه.

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