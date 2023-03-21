بايدن يرفع السرية عن معلومات استخبارية بشأن كوفيد-19

2023/03/21 | 01:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، قانونا يرفع السرية عن معلومات استخبارية حول وجود روابط محتملة بين كوفيد-19 ومختبر في مدينة ووهان الصينية.

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