2023/03/21 | 01:24 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، قانونا يرفع السرية عن معلومات استخبارية حول وجود روابط محتملة بين كوفيد-19 ومختبر في مدينة ووهان الصينية.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يرفع السرية عن معلومات استخبارية بشأن كوفيد-19) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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