"رسالة مخيفة" تؤجل قمة أوروبية

2023/03/21 | 01:25 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الإثنين، عن مفاجأة متعلقة بمباراة إيطاليا وإنجلترا، المقررة الخميس المقبل، بالجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2024.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "منظمو المباراة تلقوا بريدا إلكترونيا مخيفا ومجهول الهوية، بأن هناك مجموعة سوف تتواجد في المباراة، وستحاول افتعال أعمال الشغب".

وأضافت الصحيفة، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قرر تأجيل المباراة، منعا لحدوث أي شغب.

وسبق أن التقى المنتخبان، في نهائي يورو 2020، وفاز الفريق الإيطالي بركلات الترجيح.

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