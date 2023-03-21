بعد 20 عاما من الغزو.. مسؤولون أميركيون وعراقيون وأرقام يكشفون كيف تبدلت حال العراق

2023/03/21 | 01:42 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناول برنامج "للقصة بقية" في حلقته بتاريخ 2023/3/20 أوضاع العراق بعد 20 عاما من الغزو الأميركي الذي بدأت فصوله في 20 مارس/آذار 2003، حين أطلقت واشنطن عمليتها العسكرية "الحرية من أجل العراق".

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