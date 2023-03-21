بلينكن: إثيوبيا وإريتريا ومتمردي التيغراي ارتكبوا جرائم حرب

2023/03/21 | 01:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن بلاده خلصت إلى أن قوات إثيوبيا وإريتريا و"جبهة تحرير تيغراي" ومجموعة أمهرة العرقية ارتكبوا جرائم حرب خلال الصراع الذي شهدته إثيوبيا.

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