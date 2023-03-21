2023/03/21 | 02:39 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سنوات مريرة من ثلم الهوية الوطنية واستشراء المال السياسي بغداد – (أ ف ب) – عبدالحسين غزالw استذكر العراقيون الاثنين مرور عشرين عاماً على الغزو الأميركي الذي أسقط نظام صدام حسين، وفقدوا في اثره مليون عراقي بين قتيل وجريح ومهاجر من دون عودة للبلاد كما خسروا جيشهم الذي جرى حله قبل ان يتشكل […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (20 سنة والعراقيون مكبلون بالمحاصصة الطائفية والفساد وإفلات الجناة من العقاب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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