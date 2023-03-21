20‭ ‬سنة‭ ‬والعراقيون‭ ‬مكبلون‭ ‬بالمحاصصة‭ ‬الطائفية والفساد‭ ‬وإفلات‭ ‬الجناة‭ ‬من‭ ‬العقاب

2023/03/21 | 02:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سنوات‭ ‬مريرة‭ ‬من‭ ‬ثلم‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬واستشراء‭ ‬المال‭ ‬السياسي بغداد‭ – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬عبدالحسين‭ ‬غزالw‭ ‬ ‭ ‬استذكر‭ ‬العراقيون‭ ‬الاثنين‭ ‬مرور‭ ‬عشرين‭ ‬عاماً‭ ‬على‭ ‬الغزو‭ ‬الأميركي‭ ‬الذي‭ ‬أسقط‭ ‬نظام‭ ‬صدام‭ ‬حسين،‭ ‬وفقدوا‭ ‬في‭ ‬اثره‭ ‬مليون‭ ‬عراقي‭ ‬بين‭ ‬قتيل‭ ‬وجريح‭ ‬ومهاجر‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬عودة‭ ‬للبلاد‭ ‬كما‭ ‬خسروا‭ ‬جيشهم‭ ‬الذي‭ ‬جرى‭ ‬حله‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يتشكل‭ […]

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