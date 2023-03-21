تمثال‭ ‬الربيعي‭ ‬في‭ ‬الناصرية

2023/03/21 | 02:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام ‭ ‬في‭ ‬سنوات‭ ‬الحصار‭ ‬البغيض‭(‬1990-2003‭) ‬كان‭ ‬الروائي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬مجيد‭ ‬الربيعي‭ ‬يفتح‭ ‬نوافذ‭ ‬أمل‭ ‬بكلماته‭ ‬في‭ ‬الصحافة‭ ‬العربية‭ ‬وعبر‭ ‬ادامة‭ ‬صلته‭ ‬معنا‭ ‬نحن‭ ‬الادباء‭ ‬الذين‭ ‬كدنا‭ ‬نفقد‭ ‬أيّ‭ ‬أمل‭ ‬لنشر‭ ‬أعمالنا‭ ‬في‭ ‬الخارج‭.‬ كان‭ ‬يكتب‭ ‬الى‭ ‬الادباء‭ ‬والمثقفين‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬عشرات‭ ‬الرسائل‭ ‬كل‭ ‬شهر،‭ ‬تضم‭ ‬قصاصات‭ ‬تحمل‭ ‬ما‭ ‬نُشر‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬صحافة‭ ‬الخارج‭ […]

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