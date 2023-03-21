2023/03/21 | 02:39 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام في سنوات الحصار البغيض(1990-2003) كان الروائي عبد الرحمن مجيد الربيعي يفتح نوافذ أمل بكلماته في الصحافة العربية وعبر ادامة صلته معنا نحن الادباء الذين كدنا نفقد أيّ أمل لنشر أعمالنا في الخارج. كان يكتب الى الادباء والمثقفين في العراق عشرات الرسائل كل شهر، تضم قصاصات تحمل ما نُشر لهم في صحافة الخارج […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تمثال الربيعي في الناصرية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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