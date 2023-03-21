رحيل‭ ‬الروائي‭ ‬العراقي‭ ‬الكبير‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬مجيد‭ ‬الربيعي

2023/03/21 | 02:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدرسة‭ ‬إبداعية‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬الثقافة لندن‭ -‬الزمان غيّب‭ ‬الموت‭ ‬الاثنين‭ ‬الروائي‭ ‬العراقي‭ ‬الكبير‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬مجيد‭ ‬الربيعي‭ ‬بعد‭ ‬رحلة‭ ‬مع‭ ‬المرض‭ ‬في‭ ‬سنواته‭ ‬الاخيرة‭ ‬منذ‭ ‬عاد‭ ‬من‭ ‬تونس‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مستقره‭ ‬الإنساني‭ ‬والاسري‭ ‬والوظيفي‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬عقود‭ ‬الى‭ ‬بغداد‭ ‬ثم‭ ‬الى‭ ‬الناصرية‭ ‬منبع‭ ‬الهامه‭ ‬في‭ ‬قصصه‭ ‬ورواياته‭ ‬منذ‭ ‬مجموعته‭ ‬الاولى‭ ‬‮«‬السيف‭ ‬والسفينة‮»‬‭ ‬العام‭ ‬1966،‭ ‬حين‭ […]

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