2023/03/21 | 02:39 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مدرسة إبداعية متميزة في مسار الثقافة لندن -الزمان غيّب الموت الاثنين الروائي العراقي الكبير عبدالرحمن مجيد الربيعي بعد رحلة مع المرض في سنواته الاخيرة منذ عاد من تونس التي كانت مستقره الإنساني والاسري والوظيفي في ثلاثة عقود الى بغداد ثم الى الناصرية منبع الهامه في قصصه ورواياته منذ مجموعته الاولى «السيف والسفينة» العام 1966، حين […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رحيل الروائي العراقي الكبير عبد الرحمن مجيد الربيعي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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