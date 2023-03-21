توزيع سندات الأراضي السكنية للاعبي منتخبنا الوطني المتوج بكأس الخليج

2023/03/21 | 02:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رعى وزير الشباب والرياضة “أحمد المبرقع”، بوصفه ممثلاً لرئيس الوزراء “محمد شياع السوداني”، حفل توزيع سندات الأراضي التي منحها مجلس الوزراء للاعبي منتخبنا الوطني بكرة القدم، المتوج بكاس الخليج بنسختها الخامسة والعشرين، وذلك في حفل أقيم على قاعة الاحتفالات المركزية في مقر وزارة الشباب والرياضة، وبحضور الملاك المتقدم في الوزارة، وشخصيات رياضية، وشهد […]

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