لاحتفالهم بعيد النوروز.. مسلّحون موالون لتركيا يقتلون 4 أكراد سوريين

2023/03/21 | 02:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل أربعة أفراد من عائلة كردية في شمال سوريا، الإثنين، برصاص مقاتلين مدعومين من تركيا أطلقوا النار عليهم لأنّهم كانوا يحتفلون بعيد النوروز، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن "المرصد السوري لحقوق الإنسان".

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