تقرير: كندا متأخرة عن قائمة أسعد 10 دول في العالم

2023/03/21 | 03:29 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الأمم المتحدة تقريراً سنوياً بأسعد الدول حول العالم بمناسبة اليوم العالمي للسعادة الذي يصادف اليوم 20 مارس، وكان ترتيب كندا متأخرا عن قائمة أسعد 10 دول وضنفت فنلندا أسعد دولة في العالم، للسنة السادسة على التوالي، وفقاً لتقرير السعادة العالمي الذي يعتمد بشكل كبير على تقييمات الحياة، من استطلاع غالوب العالمي.اعتمد التصنيف معايير […]

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