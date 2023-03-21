رئيس الصين لبوتين: الشعب الروسي سيدعمك بقوة في الانتخابات المقبلة

2023/03/21 | 04:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الصيني شي جينبينغ، خلال اجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إن الصين وروسيا "تشتركان في أهداف متشابهة".

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