هل يستولي الذكاء الاصطناعي على وظائف البشر؟ واشنطن بوست تجيب

2023/03/21 | 05:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشارت "واشنطن بوست" إلى أن العديد من المتحمسين للذكاء الاصطناعي يعتقدون أنه معصوم من الخطأ، لدرجة أنه يمكن لأجهزة الكمبيوتر القيام بمعظم عملنا نيابةً عنا، سواء في الطب أو في التسويق أو في قيادة الطائرات والسيارات والقطارات دون مساعدة بشرية، وحتى إعداد العشاء.لكن الواقع الحالي هو أنه لا يزال يتعين على البشر القيام بمعظم الوظائف، لأنه رغم التقدم الهائل في عالم الذكاء الاصطناعي، فيمكن أن يتسبب في مشاكل في مكان العمل، مما يعرض لعمال وأصحاب العمل والعملاء للخطر.

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