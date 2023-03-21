أوكرانيا تعلن استهداف صواريخ روسية في القرم .. وتوضح أهمية الهجوم

2023/03/21 | 05:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، الاثنين، أنها استهدفت صواريخ روسية من طراز "كاليبر" أثناء نقلها بالقطار في بلدة جانكوي في شمال شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا.

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